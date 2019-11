Se billedserie Fire steder i Kalundborg Kommune kan blive risiko-testet for type-2 diabetes 14. november. Foto: Sara Hartmann Sivertsen Foto: Sara Hartmann Sivertsen/Uden restriktioner Nævn fotogra

Bliv nu testet den 14. november

Kalundborg - 09. november 2019

Kender man sin risiko for type 2-diabetes, er der meget, man kan gøre for at forebygge sygdommen. Derfor opfordrer Diabetesforeningen alle til at lade sig teste torsdag den 14. november til Verdens Diabetesdag. I Kalundborg Kommune går nemlig 803 personer rundt med type 2-diabetes uden at vide det, og 4.013 skønnes at have prædiabetes, som betyder, at de har meget høj risiko for at udvikle type 2-diabetes.

Type-2 diabetes udvikler sig som regel langsomt, og derfor opdager de færreste sygdommen i tide.

- Type 2-diabetes er en alvorlig sygdom, som på længere sigt kan medføre amputationer eller livstruende følgesygdomme som blodpropper og nyresvigt. Men ved at opdage type 2-diabetes i tide kan man forebygge de farlige følgesygdomme, lyder det fra Diabetesforeningens forskningschef Tanja Thybo.

Hvert år til Verdens Diabetesdag den 14. november sætter Diabetesforeningen fokus på tidlig opsporing af type 2-diabetes. I forbindelse med sidste års kampagne tog flere end 30.000 danskere Diabetesforeningens risikotest, og flere end halvdelen af dem blev anbefalet at søge læge på grund af høj risiko for type 2-diabetes. Den høje risiko er overraskende for mange, fordi type 2-diabetes typisk udvikler sig så langsomt, at mange ikke mærker det.

- Oplever man kløe, højt væskeindtag eller tissetrang kan det være tidlige tegn på type 2-diabetes. Har man nogle af de symptomer, bør man gå til lægen, siger Tanja Thybo, der understreger, at det også er en god idé at finde ud af, om man er i risikogruppen, inden man får symptomer. Hvis man har type-2 diabetes i familien eller er overvægtig, så har man en forhøjet risiko for at udvikle type-2 diabetes og skal være ekstra opmærksom.

Diabetesforeningen håber, at mange vil benytte sig af muligheden for at tage en risikotest. Risikotesten består af syv simple spørgsmål, som placerer folk i en risikogruppe. Testen er udviklet af forskere på Diabetes Research Centre på Leicester Universitet i England.

Man kan allerede nu tage risikotesten på www.diabetes.dk/testdigselv. På Diabetesforeningens hjemmeside kan man læse om, hvordan man kan forebygge eller leve godt med type 2-diabetes.

Rundt omkring i landet vil der være arrangementer, hvor du også kan tage risikotesten og få råd og vejledning. I Kalundborg Kommune er der følgende arrangementer på Verdens Diabetesdag torsdag den 14. november:

Novo Nordisks store VDD-telt, Klostertorvet, 4400 Kalundborg kl. 14.30-18.30

Apotek Gørlev, Algade 29, 4281 Gørlev kl. 9-17.30

Apotek Høng, Centervej 35, 4270 Høng kl. 9-17.30

Kalundborg Apotek, Elmegade 15, 4400 Kalundborg kl. 15-17

I Kalundborg Kommune har 2.675 allerede diagnosen type 2-diabetes, mens tallet for hele Danmark er cirka 235.000.

Om 11 år vil 430.000 danskere have type 2-diabetes, mens 60.000 danskere endnu ikke ved, at de har type 2-diabetes.

300.000 danskere skønnes at have forstadie til type 2-diabetes (prædiabetes). Af dem udvikler 30-40 pct. type 2-diabetes inden for 3,5 år.

Diabetes koster det danske samfund 31,8 milliarder om året.

Almindelige symptomer på type 2-diabetes Øget tørst, hyppig vandladning, kløe og vægttab.