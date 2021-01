I sit første job som professionsbachelor har Jacob Drehn arbejdet med formidling af viden om svineproduktion for Landsforeningen af Danske Svineproducenter, og podcasten »Klog på gris« er afslutningen på et formidlingsprojekt om dansk svineproduktion. Privatfoto

Bliv klog på gris med ny podcast

»Hvorfor gør svineproducenterne, som de gør?«, »Hvorfor kastrerer man grisene, og hvorfor kan det være nødvendigt at klippe haler?«, »Og er flæskestegen noget skidt for klimaet, eller er den ikke?«.

Det er blot nogle af de emner, som Jacob Drehn kommer til at kaste lys over i podcasten »Klog på gris«, som udkommer en gang om ugen fra og med den 29. december og de efterfølgende seks uger.

I podcasten er Jacob Drehn helt på hjemmebane. Han er nemlig født og opvokset på en svineejendom ved Føllenslev og blev uddannet som professionsbachelor i jordbrug for præcis et år siden. Ovenikøbet drømmer han om at gå i familiens fodspor og overtage gården ved Føllenslev i fællesskab med sin bror.