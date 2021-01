Se billedserie Kattrup Skovbegravelsesplads har indtil videre 81 nummererede bøgetræer, som man kan vælge at blive begravet ved. Det er i Møllevænge Skov, som ligger tæt på Strids Mølle. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Bliv begravet i bøgeskoven

Kalundborg - 09. januar 2021 kl. 18:14 Af Eva Lyng Johansen Kontakt redaktionen

Lørdag formiddag var der guidede rundvisninger på Kattrup Skovbegravelsesplads i Møllervænge Skov ved Anders Møller, godsejer af Kattrup Gods.

Bøgeskoven med de høje, slanke stammer kunne næsten ikke præsentere sig mere idyllisk denne dag, hvor solen for en gangs skyld skinnede, og man kunne høre fuglekvidder og en hakkende spætte i baggrunden.

Anders Møller er ejer af skoven, og han skal varetage den daglige drift i samarbejde med Skovbegravelse ApS, som varetager administrationen.

Tilladelsen til at anlægge skovbegravelsespladsen i Møllevænge Skov er lige blevet godkendt af Kalundborg Kommune, og allerede på onsdag skal den første urne sættes ned ifølge Anders Møller.

Rundvisning i små grupper Lørdag havde 45 tilmeldt sig rundvisning, og de var blevet delt op i mindre grupper, så forsamlingsforbuddet på max. fem kunne overholdes.

Anders Møller er meget positiv over den store interesse for den nye skovbegravelsesplads, som bliver den første af sin slags i Kalundborg Kommune.

Det udpegede stykke er på cirka 4,3 hektar, og der er blevet udvalgt 81 træer til at begynde med. Alle træerne har fået et nummer, hvilket kan ses på nordsiden af træerne.

Der er mulighed for både at reservere eller købe en plads, og her er der flere forskellige muligheder. For eksempel kan man det være en enkelt plads, en dobbelt plads, et flerfamilietræ eller et familietræ. Der er plads til 10 til 20 urner ved hvert træ.

Biologisk nedbrydelig urne Urnerne er lavet biologisk nedbrydeligt materiale.

I forbindelse med en urnenedsættelse sørger Kattrup Gods for gøre stedet klar, men deltager ikke i selve urnenedsættelsen.

Urnegravstederne skal ikke vedligeholdes af de efterladte, og de må ikke udsmykkes, da skoven skal fremstå naturlig, men der må godt lægges en flad mindeplade på skovbunden, hvor man kan vælge mellem en mørk og lys sten.

- Det her er jo en anden drift end normal skovdrift. Jeg synes, at det bliver spændende at følge. I Tyskland bliver syv-otte procent begravet i skoven, siger Anders Møller.

På jagt efter træ nummer 25 Alice Grobb fra Jyderup var med sin datter Ditte Stidsen, Kalundborg, på rundvisning, og de gik målbevidst efter at finde træ nummer 25.

- 25 er nemlig min fødselsdato, siger Alice Grobb.

Træ nummer 25 faldt i Alice Grobbs smag.

Nej til dyre kister - Jeg er ikke til dyre kister og store, forkromede gravsteder. Det, synes jeg, er imod naturens orden, siger hun.

Hun holder meget af området, og har tidligere boet i Vandfaldsmøllen, som hører under Kattrup Gods.

For Alice Grobb er det også vigtigt, at der kan blive sat en mindeplade med hendes navn.

- Så har de, som har lyst til at besøge mig, et sted at gå hen, siger hun.

Datteren Ditte Stidsen synes, at det er en god idé med en skovbegravelse, og hun glad for at muligheden nu også findes lokalt.

- Det er et rigtig hyggeligt sted. Jeg kan godt lide, at der meget roligt og smukt, siger hun.