Efter en arbejdsulykke i 2003, hvor to 90 kilo tunge metalplader faldt ned over June Sørensens højre skulder, har den 36-årige kvinde døjet med store smerter og de seneste fem år et skulderblad, der med jævne mellemrum vender sig, så det stikker ud af ryggen. Ulykken har betydet, at hun i 2004 blev omskolet fra dekoratør til pædagog. Siden 2014 har hun været i resssourceforløb, da hun ikke længere har været i stand til at arbejde.

Blev kaldt for narkoman på sygehuset

Dagen starter i øjeblikket med 10 milligram morfin for 36-årige June Sørensen, der siden en arbejdsulykke i 2003 har døjet med manglende kraft og store smerter i sin skulder. Hun indtager derfor 37 piller i løbet af en dag - blot for at holde smerterne på afstand.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her