Blandt de langsomste kommuner: - På ingen måde tilfredsstillende

Kalundborg - 22. oktober 2021 kl. 15:03 Af Af Thomas Rye Kontakt redaktionen

I foråret kom det frem, at Kalundborg Kommune var blandt de langsomste kommuner i Danmark til at behandle byggesager.

På den baggrund gik borgmester Martin Damm (V) og formand for teknik- og miljøudvalget Jakob Beck Jensen (V) ud i offentligheden og meddelte, at man ville lave en markant forøgelse af antallet af ansatte på byggesagsområdet for at råde bod på den lidet flatterende rekord.

Siden da er der sket en opnormering på området, fortæller Jakob Beck Jensen, men embedsværket kæmper stadig med at få bugt med den bunke af ansøgninger, som havde oparbejdet sig på byggesagsområdet.

- Det ser allerede bedre ud i dag, end det gjorde i foråret, og efter nytår, er det min forventning, at borgere og virksomheder vil opleve en væsentligt hurtigere og bedre sagsbehandling, men vi har stadig en del, vi skal have indhentet, siger teknik- og miljøudvalgsformanden.

Sagen om Gammelrand Beton A/S og deres betonelementfabrik, der skal have udarbejdet en ny lokalplan, før den kan blive bygget, er et eksempel på den slags sager, som Jakob Beck Jensen meget gerne vil undgå i fremtiden.

Firmaet kontaktede sidste år kommunen for at få byggetilladelse til at opføre en ny betonelementfabrik, men fik først i september i år at vide, at dette krævede en helt ny lokalplan. Udarbejdelsen af en sådan er tidskrævende, og havde virksomheden fået beskeden sidste år, kunnet de have sparet kostbar tid. Nu kommer de i stedet til at vente længe på en byggetilladelse.

- Det er på ingen måde tilfredsstillende. Jeg kan på kommunens vegne kun undskylde. Det er netop for at undgå den slags sager, at vi tidligere på året ansatte ekstra personale til byggesagsområdet, siger Jakob Beck Jensen.

De lave karakterer, som kommunen scorer på kommunal sagsbehandling og på information og dialog med kommunen i Dansk Industri Vestsjællands lokale undersøgelse, er netop en konsekvens af den underbemanding, som har været i kommunen i en periode.

- Den slags bliver desværre hurtigt selvforstærkende, desværre blev vi først sent opmærksomme på problemstillingen, og det tager tid at indhente det forsømte.

- Men jeg forventer, at virksomheder og borgere allerede i dag oplever en hurtigere sagsbehandling og bedre rådgivning, og at det fremadrettet kun bliver endnu bedre, siger Jakob Beck Jensen.