Blæsende morsom familiekoncert

Resten af firkløveren sørgede for, at det indledende nummer fik en festlig karakter, da de stemte i med deres blæseinstrumentet og trommesæt.

Musikgruppen beviste hurtigt, at de kunne mere end at spille jazz, for det gav anledning til stor morskab blandt de godt 100 børn og voksne på tilskuerrækkerne, da musikgruppen, ved hjælp af forskellige instrumenter, fortalte historien om Jens, der ville lære at spille trækbasun.