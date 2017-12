Lone Antvorskov, butikschef i Bahne, havde en rigtig positiv Black Friday. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Black Friday-omsætning for 2,1 mia. kr.

Kalundborg - 04. december 2017 kl. 20:14 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Med en omsætning med Dankort på godt 2,1 mia. kr. lå omsætningen Black Friday i Danmark betydeligt højere end sidste år. Tallet er inklusive den nethandel, der blev registreret på dagen.

Nets oplyser i en pressemeddelelse, at omsætningen i år fik en fremgang på 5,8 pct. i forhold til sidste år.

Black Friday startede som en stor handelsdag i USA, og er i dag blevet Danmarks største handelsdag. Helt originalt stammer navnet Black Friday fra Philadelphia, hvor man brugte det til at beskrive den voldsomme trafik der opstod dagen efter Thanksgiving. Senere begyndte detailhandelen at bruge dagen til at give gode tilbud på deres varer.

Black Friday begyndte i Danmark i 2013, hvor de første webshops begyndte at føre særlige tilbud. Siden da har forbruget på Black Friday vækstet og slået nye rekorder hvert år. Black Friday fik for alvor sit gennembrud i Danmark i 2015, hvor dagen første gang slog rekord for største handelsdag i Danmark nogensinde.

Start på julehandelen En af de mange grunde til at vi køber meget ind på Black Friday kan sættes i forbindelse med, at det for mange ses som starten på julehandelen. Med dagens placering i slutningen af november, er der ofte kun et par dage eller måske en uge til første december.

En af de butikker i Kalundborg, der også høstede positive erfaringer på årets Black Friday er Herreshoppen i Bredgade.

- Vi åbnede allerede torsdag 23.59, så det blev en rigtig lang Black Friday, men det var det hele værd. Der var masser af kunder, som benyttede de usædvanlige åbningstider til at lave en masse gode køb. Og så kunne vi jo også tilgodese vores mange skifteholdsarbejdere i Kalundborg, som smuttede ind til os enten på vej til eller fra arbejde.

- Vi har også mange pendlere i Kalundborg, som starter tidligt hjemmefra. De kom også forbi og handlede, inden de fortsatte mod København. Så det er bestemt ikke sidste gang, vi er med på Black Friday, siger Rasmus Bonde.

Han bemærkede også, at der kom kunder langvejs fra og medarbejderne i Herreshoppen fik i det hele taget hilst på en del nye kunder i løbet af de mange åbningstimer.

En sand fornøjelse Hos Bahne i Kordilgade fortæller butikschef Lone Antvorskov om en meget positiv Black Friday i Kalundborg.

- Efter at have holdt Black Friday i Bahnes flagskib på Fisketorvet i København de seneste tre år, var det for mig en sand fornøjelse at opleve denne begivenhed i Kalundborg. Jeg har aldrig mødt så mange glade mennesker. Der var hygge og gang i byen, kunderne vidste hvad de kom efter og var meget tålmodige og glade. Mine kollegaer og butiks-naboer var også glade, og der var bare højt humør til det sidste, fortæller Lone Antvorskov.

Hos Kop & Kande på Nytorv var der en lang kø af kunder fra start til slut på Black Friday.

- Vi havde en pæn omsætningsfremgang i forhold til 2016. Det var i det hele taget en dejlig dag, da vores kunder som altid var i godt humør og nød de gode tilbud, lyder meldingen fra Mikael Andersen, Kop & Kande.