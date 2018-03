Blåøjet tyveknægt anholdt

En 29-årig mand uden fast bopæl blev mandag aften anholdt på et tilholdssted, da politiet havde ledt efter ham som mistænkt for flere indbrud i Kalundborg.

Ved et indbrud i en villa på Slotsvænget lørdag morgen havde beboeren genkendt den 29-årige som værende indbrudstyven, der havde et iøjnefaldende »blåt øje«.

Politiet mistænker ham også for yderligere to indbrud samt et forsøg på indbrud i villaer i Kalundborg, et cykeltyveri og et indbrud i et udhus.