Blå blok tilfører millioner til voksen- og handicapområdet, det specialiserede område og ældreområdet i deres budgetforslag, men vil til gengæld blandt andet spare på inklusionen. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Blå blok vil bruge millioner på ældre, handicappede og havneparken

Kalundborg - 25. oktober 2019 kl. 11:09 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

20 mil­lioner til et kulturhus i pakhuset på havnen, millioner til nye cykelstier og en genopretning af bugetterne på voksen-handicapområdet. Til gengæld skal der spares på inklusionen, og lærerne skal undervise mere. Det er nogle af elementerne i blå bloks budgetforslag.

Blå blok forslag til en budgetaftale i Kalundborg indeholder flere store anlægsbevillinger. Blandt andet afsættes i alt 16,7 millioner kroner til cykelstier, 20 millioner kroner til at omdanne det gamle pakhus til et kulturhus med bibliotek og 12,7 millioner til en fysisk sammenlægning af Svallerup-Kathøj Special­skole på Svallerup Skole.

Budgetforslaget giver også voksen- handicapområdet et permanent løft på 15 millioner og det specialiserede børneområde et løft på fem millioner. Tanken er at styrke områderne, så de er bedre rustet til at imødekomme de stigende udgifter til udsatte borgere. Derudover tilføres ældreområdet i alt 21 millioner, for at imødegå en demografisk udvikling, hvor der bliver stadig flere ældre.

Blandt spareforslag vil blå blok spare fem millioner kroner årligt på inklusionen, mens lærerne skal bruge mere tid med eleverne, hvilket giver en besparelse på 1,5 millioner i 2020 og 3,5 millioner hvert år derefter.

Borgmester Martin Damm (V) nævner blandt andet investeringer i cykelstier, at man undgik at nedlægge eller forringe institutioner og en saltvandsindsprøjtning til voksen- og handicap­området, som hans parti er særligt stolte af.

- I Venstre er vi tilfredse med, at vi qua kommunens gode økonomi har kunnet genoprette budgetterne på voksen-handicapområdet og

for udsatte børn. Det var der brug for, så vi ikke tvinges til at sænke serviceniveauet, siger han.

For Dansk Folkeparti fylder især ældreområdet meget.

- På ældreområdet har vi igen i år kunne tilføre et to-cifret millionbeløb, så vi skal holde trit med den stigende ældrebefolkning, uden at skulle skære i den gode service. Udover at fastholde serviceniveauet er der endda blevet plads til en nye udviklingspulje samt at uddanne flere sosu-elever. Det sidste er rigtig vigtigt, da vi nemt kan løbe tør for »hænder« i fremtiden, hvis vi ikke får uddannet nok personale, siger Peter Jacobsen (DF).

De 20 millioner til kulturhus i havneparken er blandt de mærkesager, som Ole Glahn (R) fremhæver.

- Som kulturudvalgsformand vil jeg fremhæve vores initiativer for forsamlingshusene i form at flere midler til renovering. Vi har også fået afsat økonomi til at kunne fuldende den nye Havnepark med kulturhus og bibliotek, siger han.

Anita Winther (K) glæder sig over, at budgetforslaget gør Kalundborg by mere tilgængeligt.

- Skulle jeg fremhæve nogle af de mange initiativer, så må det være løftet af økonomien til Erhvervsrådet, investeringen i bedre tilgængelighed mellem Bredgade og Kordilgade samt ikke mindst midlerne til den nye cykelsti, der forbinder cykelstierne på Klosterparkvej med cykelstierne på den nye vej til Raklev fra Herredsåsen.