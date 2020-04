Bjergstedbørn spreder glæder med musikvideo

- Hvad er det egentlig der sker? Vores land er lukket og vores gader er tomme? Sådan lyder omkvædet på børnesangen, som 10-årige Vilma synger i musikvideoen, som er optaget i Bjergsted og i videoen optræder også mange borgere fra Bjergsted. Sangen er blandt andet blevet delt på borgmester i Holbæk Kommune Christina Krzyrosiak Hansens Facebookside, som skriver: ”De sødeste børn fra Bjergsted har lavet den fineste sang om COVID-19 fra et børneperspektiv”. Nana Winther Lyster, som er mor til Vilma, er glad for at både sangen og musikvideoen har fået positiv respons. - Sangen er lavet for at skabe glæde hos børn, siger hun.

Godt og skidt ved corona

Det var musiker Annamarie Roselil, som i forbindelse med hjemmeskolingen, foreslog de andre forældre, at de fik lavet en børnesang, og hun gik rundt interviewede børnene om, hvad de synes havde været godt og skidt ved coronasituationen.

Hun skrev herefter tekst og melodi, og så gik hun ind til naboen Nana Winther Larsen og de finpudsede sangen.

Herefter blev sangen indspillet i musiker Per Worms studio med Vilma som forsanger og lokale musikere hjalp med at indspille sangen.

Tom Kræmer Lindby spillede trommer, Sune Lyster, som også er far til Vilma, spillede bas og på guitar og banjo var Per Worm.

Da sangen var klar, blev de enige om også at lave en video, hvor folk fra Bjergsted mimer til sangen. Det er Vilma og hendes søskende Luna og Carlson samt drenge Bjørke som optræder mest i videoen, som også indeholder en høne, en hund og traktor.

Ifølge Nana Winther Lyster er formålet med sangen, at lave en sang og en tekst som en masse børn i Danmark kan spejle sig i, så de kan mærke, at de ikke er alene med deres følelser i.