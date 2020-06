Se billedserie Det bliver i denne gamle lagerbygning, at førstesalen laves om til fælleshus. Foto: Mie Neel Foto: Fo

Send til din ven. X Artiklen: Bjergsted lander million-donation: Nu bliver fælleshus til virkelighed Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Bjergsted lander million-donation: Nu bliver fælleshus til virkelighed

Kalundborg - 04. juni 2020 kl. 11:45 Af AF Martin Stokkebro Moestrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det lykkedes for Bjergsted at trænge igennem nåleøjet hos Realdania, der gennem kampagnen Underværker har valgt at støtte Bjergsteds projekt om et fælleshus i hjertet af byen. En million kroner får byen, hvilket var det maksimale beløb, man kunne ansøge om.

Dermed bliver projektet en realitet. Nyheden er blevet officiel torsdag, men onsdag aften blev den fejret med et glas bobler af hovedkræfterne bag.

- Det er helt fantastisk. Nu handler det ikke mere om den og den finansiering. Nu kan vi planlægge et rigtigt projekt.

Sådan siger Bjergsted-beboer Morten Rejkjær Clausen, der sammen med Mogens Jensen er primus motor bag foreningen Huset Askman, der har stået bag ansøgningen.

Askman er navnet på kunstneren Lars Askman, der har stillet førstesalen til rådighed til projektet i den lagerbygning på Bjergsted Byvej, som han bor i.

Morten Rejkjær Clausen (tv.) og Mogens Jensen har gennem foreningen Huset Askman været primus motorer bag projektet.



Med den ene million fra Realdania er der opnået finansiering på i alt lige under 2,5 millioner kroner til projektet. De resterende penge kommer fra

Kalundborg Kommune (ca. en million kroner) og LAG-midler (ca. 500.000). Denne støtte var dog afhængig af yderligere finansiering, hvorfor støtten fra Realdania reelt er det, der nu betyder, at drømmen bliver til virkelighed i Bjergsted.

- Det er møgfedt, siger Morten Rejkjær Clausen, der glæder sig til at fejre succesen med hele byen.

Langt træk For Bjergsted er det et langt forarbejde, der nu bærer den flotteste frugt. Det var anden gang, Bjergsted søgte om millionen via kampagnen underværker. Udover lovningen på både LAG-midler og penge fra kommunen har Kalundborg Kommune også godkendt den gamle lagerbygning som fælleshus, lige som at der har været afholdt nabohøring om projektet.

Pengene skal blandt andet bruges til at lave førstesalen på lagerbygningen på Bjergsted Byvej 26 om til fælleshus med blandt andet køkkenfaciliteter til fællesspisning, handicapadgang og kontorfællesskab. Beløbet kan dog blive endnu større, hvis man til september også får penge fra Nordea-fondens Her bor vi-­pulje. Her har man ligeledes søgt om en million kroner. Hives de hjem, betyder det et mere bæredygtigt fælleshus.

- I forhold til vores samlede projekt skal vi skalere lidt ned, hvis vi ikke modtager flere penge. Det betyder en mindre omfattende energirenovering, sådan at fælleshuset ikke vil blive lige så bæredygtigt fra start af, som vi havde drømt om. Men det vigtigste er, at fælleshuset bliver en realitet, siger Morten Rejkjær Clausen.

Arbejdsgrupper skal i gang Der er nu en række papirarbejde, der skal på plads, før end man kan se på at få renoveringsarbejdet af førstesalen i gang.

- Først bliver der en proces med at få rettet projektet til. Dernæst skal vi have organiseret arbejdsgrupper i byen, der skal koncentrere sig om for eksempel design og byggeri, siger Morten Rejkjær Clausen.