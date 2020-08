Børn fra Bjergsted sang om hverdagen under coronanedlukningen. Nu er Bjergsted i finalen som årets landsby. Privatfoto

Bjergsted i spil som årets landsby

Kalundborg - 14. august 2020 kl. 10:31

Så er der sat navn på de tre finalister, der kæmper om at blive Årets Landsby 2020.

Det er Bjergsted i Kalundborg Kommune, Haastrup i Faaborg-Midtfyn Kommune og Borris i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Alle tre har udmærket sig i særlig grad under temaet: Hvordan kommer landsbyernes fællesskaber gennem en krise?

Dette år har Årets Landsby-prisen nemlig stået i coronakrisens tegn. Ikke bare de tre finalister, men alle årets indkomne landsbyer har udvist handlekraft og stort lokalt samfundssind, forklarer formanden for bedømmelseskomitéen, Carsten Hansen, der er tidligere minister for by-, bolig og landdistrikter.

- Vi har både læst om hjælpekorps, gratis madudbringning, frivillig børnepasning, kreative arrangementer og nye fællesskabsformer. Jeg er dybt imponeret og rørt over, hvor stærkt et samfundssind de enkelte lokalsamfund har udvist - både i forhold til at forebygge isolation og ensomhed under nedlukningen, men også i forhold til at udvikle praktiske sikkerhedsnet under alle landsbyens borgere, siger han og tilføjer:

- Årets tre finalister har udmærket sig i helt særlig grad, og det kommer til at blive en svær udvælgelsesproces. Heldigvis.

Næstformand i Forenet Kredit, Michael Demsitz, som er en del af bedømmelseskomitéen, udtaler:

- De tre finalister har på hver deres måde gentænkt de lokale, sociale aktiviteter under forårets coronarelaterede nedlukning. I Bjergsted er børnenes tryghed i centrum, i Haastrup har kampen mod ensomhed hos de særligt udsatte været incitamentet for at tænke nyt, og i Borris har en online platform ligefrem styrket fællesskabets sammenhold og aktiviteter. Fælles for alle tre finalister er et imponerende engagement hos beboerne i de små lokalsamfund. Det er en vigtig forudsætning for udviklingen af landdistrikterne og dermed hele landet, som vi i Forenet Kredit gerne vil være med til at anerkende.

Bjergsted har kun omkring 170 indbyggere, men har ikke desto mindre sat et væld af aktiviteter i værk under coronakrisen og nedlukningen af Danmark. Der har blandt andet været indkøbshjælp, udendørs fællesspisning samt kaffe på afstand. Og så har Bjergsteds børn skrevet deres egen sang om coronatiden set fra et børneperspektiv til alle Danmarks børn. Den er blevet til en musikvideo takket være frivillige kræfter i byen.

De tre landsbyer afventer nu besøg fra komitéen til september. Bjergsted får besøg den 6. september 14.30 til 17.30.

Årets kåringsfest løber af stablen den 26. september.

Kriterierne for at ansøge er, at den indstillede landsby har under 1.200 indbyggere.

Årets Landsby er en historisk pris, som blev oprettet i 1995 af Landsforeningen Landsbyerne i Danmark. I år uddeles den for 24. gang. Prisen uddeles af Landdistrikternes Fællesråd og Landsforeningen Landsbyerne i Danmark i samarbejde med Forenet Kredit, foreningen bag Nykredit og Totalkredit.