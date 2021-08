Se billedserie Det var en overrasket Bjarne Christiansen, som fredag eftermiddag pludselig mødte Sussi Amanda Munch, medlem af DGI Midt- og Vestsjællands bestyrelse. Det skete på fodboldbanen i Tømmerup, og DGI-repræsentanten kom med en stor buket blomster og en fornem pris. Foto: Louise Nøhr

Bjarne gør en forskel i Tømmerup

Kalundborg - 21. august 2021 kl. 11:02 Kontakt redaktionen

»Han har en evne til at se ud over egne behov. Han har udviklet vores lille klub og holder sammen på unge piger og drenge, som elsker at spille fodbold. Han er en kæmpe »gave« for TGU«.

Sådan står der i indstillingen til »Du før en forskel-prisen«, som Bjarne Christiansen fra Tømmerup Gymnastik- og Ungdomsforening har vundet. Prisen gives af idrætsorganisationen DGI Midt- og Vestsjælland, og den blev uddelt fredag eftermiddag, da Bjarne Chrisitansen blev overrasket af medlemmer og DGI på fodboldbanen.

Prisen gives til en person, et hold eller instruktører i en af de 800 foreninger, der er medlem af DGI Midt- og Vestsjælland, og som har gjort en forskel for foreningslivet det seneste år og fortjener et kæmpe skulderklap.

Bjarne Christiansen begyndte i foreningen, da han var seks år gammel. Nu er han 58 år. Han har være udøver, træner og afdelingsformand. Først i gymnastikken siden i håndbold og fodbold.

Han kridter banerne op, arrangerer turneringer, bestiller medaljer, sidder ved dommerbord og kører med holdene til fodboldkampe. Og så melder han sig altid som den første, når andre afdelinger i TGU har brug for hjælp, eller der skal bruges personale til Tømmeruphallen ved fester, banko eller musikkoncerter.

»Vores afdelingsformand i Fodbold, Bjarne Christiansen, er en meget, meget stille mand. Han råber ikke op for at gøre opmærksom på sig selv, men formår på sin egen helt rolige måde at give børnene nogle kæmpe oplevelser med deres idræt. Dette ved at udvise særlig sympati og medmenneskelighed. Han bidrager med en enorm mængde frivillige arbejde og bruger mange timer i klubben for at skabe sammenhold for hele TGU og ikke kun fodboldafdelingen«, står der i indstillingen.

Ovenpå coronakrisen fortjener frivillige i idrætsforeningerne et ekstra skulderklap, for det har ikke været nemt at holde gang i fællesskab med skiftende retningslinjer, afstandskrav og håndsprit. Idrætsorganisationen uddeler derfor »Du gør en forskel-prisen« i forbindelse med årsmødet 25. august i Tune Hallerne.

- Vi vil gerne være med til at anerkende de fantastiske frivillige, der hver eneste dag gør en kæmpe forskel i idrætsforeningerne. Uden dem var der slet ikke noget foreningsliv for børn, unge, voksne og ældre. Vi tænker måske ikke altid over det i hverdagen, så ville gerne skabe en anledning til et ekstra stort tak i forbindelse med vores årsmøde, siger Sussi Amanda Munch, der er bestyrelsesmedlem i DGI Midt- og Vestsjælland.

Tømmerup Gymnastik og Ungdomsforening blev sidste år kåret til »Årets Forening 2020« i DGI Midt- og Vestsjælland.