Efter en lang coronapause er der igen åbent på Bistro Bispegården, som er klar med et nyt koncept tilpasset de nuværende forhold.

Bistro Bispegården genåbner

Bistro Bispegården genåbner

Kalundborg - 02. juni 2020

Genåbningen af Bistro Bispegården fejres sammen med Goosmann Vin, som indretter en pop-up vinbutik den 5. og 6. juni.

- Pop-up vinbutikken vil fungere på den måde, at når kunden har bestilt en af Bispegårdens dejlige retter, så vælger man vin i vinbutikken. Selvfølgelig under kyndig vejledning og tilpasset ens smagsløg og den gode mad. Synes kunden om vinen, har man mulighed for at købe en flaske eller flere med hjem eller få dem leveret til døren, fortæller Ulrikka og Jens Worsøe.

De har brugt coronapausen til at gentænke, hvordan de små hyggelige stuer på Bistroen kan fungere som restaurant, når der skal holdes afstand. Det nye koncept, kalder de: »Lej en spisestue«.

- Konceptet lyder: Bestil en spisestue, sig hvor mange I kommer, og så I har stuen helt for jer selv og dermed undgår at sidde tæt med fremmede. Bistro Bispegården sørger for mad, vin, borddækning og betjening.

Frem til skolesommerferien har Bistroen åbent for á la carte på fredage og lørdage. Resten af ugen ser de frem til forudbestillinger på selskaber, der passer til de små stuer.

Fra uge 26 er der igen åbent fem dage om ugen.

- Vi synes, at når vi genåbner, så kalder det også på lidt nyt og på lidt anderledes koncepter, som også lever op til, at vi fortsat skal være hensynsfulde, og vores gæster skal kunne føle sig trygge. Vi glæder os i den grad til at se vores gæster igen, siger Ulrikka og Jens Worsøe.

- Nok er Bispegårdens stuer små, men vi har Kalundborgs hyggeligste og mest romantiske gårdhave.