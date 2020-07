Bispegårdsgruppen trækker godt i publikum

- Folk skulle lige finde ud af, at vi har åbnet igen, og at man godt kan komme i Bispegården uden at risikere at skulle stå helt tæt på hinanden. Vi har 200 kvadratmeter, så vi har god plads, siger formand for Kalundborg Kunstforening, Peer Lysemose.