Bispegården genåbner: Ny chance for at se surrealistisk keramik

- Det er os en stor glæde at kunne meddele, at der igen er mulighed for at se Doron Silberbergs værker i Bispegården, siger Peer Lysemose, formand for Kalundborg Kunstforening.