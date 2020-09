Torsdag kan Birthe Jensen fejre sit 40 års jubilæum som ansat i Kalundborg Kommune og sit 25 års jubilæum som social- og sundhedshjælper. Foto: Thomas Rye

Send til din ven. X Artiklen: Birthe har hjulpet de svageste i 40 år Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Birthe har hjulpet de svageste i 40 år

Kalundborg - 02. september 2020 kl. 17:20 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er måske ikke alle der kender Birthe Jensens navn, men i Kalundborg by er hun et kendt ansigt.

I 25 år har hun hver morgen omkring klokken 07.00 sat sig op på sin cykel og kørt ud på sin rute, for at besøge nogle af byens svageste og mest udsatte borgere.

Torsdag kan hun fejre sit 40 års jubilæum som ansat ved Kalundborg Kommune og sit 25 års jubilæum som som social- og sundhedshjælper,

- Jeg startede som ufaglært medhjælper på Årby Plejehjem. Her arbejdede jeg de første 15 år.

I 1995 blev jeg uddannet Social- og Sundhedshjælper. Her begyndte jeg så på at cykle ud til borgerne. I midtbyen af Kalundborg er det meget nemmere at komme rundt og parkere en cykel end en bil, forklarer Birthe Jensen.

Igennem årene er der sket store forandringer indenfor hendes fag.

- Der er utrolig mange ting som har forandret sig i årene. I starten brugte vi en radio så stor som en mursten, når vi skulle kommunikere med hinanden. Vi skulle også have et stort nøglebundt med, for at have adgang til borgernes hjem. I dag kan det klares med en mobiltelefon, og jeg bruger en Ipad til at låse mig ind med, fortæller hun.

I dag bruger hun også væsentligt mere tid på papirarbejde end da hun begyndte som social- og sundhedshjælper.

- I dag skal alt skrives ned og dokumenteres. For 25 år siden havde vi væsentlig større frihed i vores arbejde. I dag er har vi tildelt så og så mange minutter til hver enkelt besøg., siger Birthe Jensen.

Borgerne som Birthe Jensen besøger kan både være ældre mennesker med brug forhjælp, psykisk syge, fysisk handicappede eller misbrugere.

- Jeg kommer hos alle slags mennesker, som har brug for hjælp til at få hverdagen til at hænge sammen. Det kan ind i mellem være hårdt, når man besøger en ung mand eller kvinde, som ikke er ældre end ens egne børn. Det kan dog også være meget givende og give nogle gode oplevelser, siger hun.

Selvom der gennem årene har været både op- og nedture, så understreger Birthe Jensen, at hun sætter stor pris på sit arbejde.

- Der er aldrig to dage som er ens, og jeg sætter stor pris på mine kollegaer. Gennem årene har der været perioder som var bedre end andre, men jeg er i bund og grund meget glad for mit arbejde, siger hun.

Jubilæet bliver fejret med en reception for kollegaerne, der holdes på Jernholtparken torsdag eftermiddag. Fredag er Birthe Jensen desuden vært for sin egen reception for familie, venne rog bekendte som finder sted i Fuglede Forsamlingshus mellem klokken 13.00 og 17.00.