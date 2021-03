Oskar Faye og hans far Jørgen Faye har brugt en del tid på at diskutere, præcis hvordan de skal gribe naturgenopretningen an på Birkendegaard. De er dog helt enige om, at projektet skal gennemføres.Foto: Per Christensen

Birkendegaard vil være naturlab

Det var et højskoleophold, som oprindeligt vækkede Oskar Fayes interesse for biodiversitet eller naturgenopretning, også kaldet rewilding. I hans øjne var det oplagt, at man startede et sådan projekt ved fødehjemmet Birkendegaard. Det tog dog lidt tid, før han fik overbevist sin far, godsejer Jørgen Faye, om ideen.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her