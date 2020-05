Se billedserie Birkegårdens Haver åbnede delvist torsdag me adgang til haver, legeplads og havernes dyr. Den 30. maj åbner også Birkegårdens Havers butik og café. Foto: Thomas Rye

Birkegårdens Haver glæder sig til genåbning

Kalundborg - 24. maj 2020 kl. 12:44 Af Thomas Rye

Efter lang tids usikkerhed på grund af coronakrisen er Birkegårdens Haver nu så småt begyndt at åbne igen. Allerede nu kan man besøge haverne, og fra den 30. maj genåbne også café og butik.

Lørdag formiddag viser Merry Sørensen rundt i Birkegårdens Haver. Flere gange stopper hun op undervejs, når hun opdager en ny blomst er sprunget ud eller en træ eller en busk er begyndt at blomstre.

- Der sker altid noget nyt i en have. Det er sådan noget som giver mig lyst til at fortsætte selvom jeg er 76 år og det indimellem er et hårdt slid, siger Merry Sørensen.

Sæsonstarten for Birkegårdens Haver i år har været alt anden end almindelig.

- På den her tid af året holder vi normalt rigtig mange fester og får besøg af store selskaber. Alene i maj måtte vi aflyse 27 arrangementer og i juni 17. Nogle af dem er flyttet til sensommeren, men der er ingen tvivl om, at det kommer til at ramme os hårdt økonomisk, siger Merry Sørensen.

Hun glæder sig dog over, at da haverne Kristi Himmelfartsdag åbnede delvist op, så man kunne gå tur i haverne, hilse på dyrene og lege på nogen af legepladserne, så myldrede gæsterne til.

- Vi har haft en god start. Særligt torsdag med det flotte sommervejr var fantastisk, så vi håber på en god sommer, hvor vi kan indhente noget af det tabte, siger hun.

Birkegårdens Haver åbner for alvor den 30. maj, hvor også café og butik vil være åben for besøgende. Det blev muligt efter Folketingets partier indgik en aftale om at fremrykke genåbningen af Danmark, så nogle af de aktiviteter som ellers først ville kunne genåbne den 8. juni fik lov at åbne allerede nu. Det gav imidlertid også Merry Sørensen og hendes mand en helt ny udfordring.

- Vi var selvfølgeligt glade for at kunne åbne op. Vi glæder os jo til at kunne komme rigtig i gang. Men med de udmeldinger som vi havde fået fra Christiansborg, så havde vi først regnet med at kunne åbne den 8. juni. Derfor var alt vores personale sendt hjem, og vi brugte tiden på havearbejde og reperationer. Da vi så pludseligt fik besked på at vi måtte genåbne, fik vi meget travlt, fortæller Merry Sørensen.

Haverne skal dog nok være helt klar til genåbningen den 30. maj, lover hun. Her kan de besøgende blandt andet møde nogen af havernes mange nye beboere.

- De allernyeste er disse to små gedekid, som kom til verden fredag, fortæller Merry Sørensen, mens hun stolt fremviser de to nye små, der forsigtigt hopper rundt efter deres mor inde i folden ved klappegederne.

De to små gedekid er dog ikke de eneste nye dyr i Birkegårdens Haver. Blandt andet har haven fået syv nymfeparakitter, grisen Sussi venter unger som kommer til verden om et par uger, der er også skildpaddeunger på vej og senere på sommeren får dyrene selskab af nogle Kukune grise, som Merry Sørensen er faldet for.