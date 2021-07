Der var ingen bedre måde at fejre et 25-års jubilæum hos Birkegårdens Haver på end at servere kage i ustoppelige mængder.

Birkegårdens Haver fylder 25: Kaffe og kage i massevis

Alle gæster skulle være sikre på at have et sted at sidde, da Birkegårdens Haver torsdag fejrede, at det var 25 år siden, at Merry og Finn Sørensen første gang inviterede gæster ind på deres gård ved Tågerup.