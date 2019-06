Se billedserie Fødselsdagen fejres naturligvis med et stort kaffe- og kagebord. PR-foto

Birkegårdens Haver fejrer 23-års fødselsdag

Kalundborg - 24. juni 2019 kl. 21:07

Den 1. juli 1996 åbnede Merry og Finn Sørensen Birkegårdens Haver for første gang. Det fejrer man søndag den 30. juni med stort kaffe- og kagebord til 75 kr. samt 20 pct. rabat i butikken.

- Ja tænk, at det er 23 år siden, vi åbnede haverne eller nærmere haven. For den gang havde vi kun den dansk/engelske have, hvor der var anlagt en stor sø, en bakke og bede langs indkørslen. Men det meste af haven var en stor græsplæne, der med årene er blevet mindre og mindre, da vi hver år har anlagt flere og flere bede, fortæller Merry Sørensen.

- Men allerede året efter var den japanske have undervejs, og den åbnede vi i 1997. Siden har vi anlagt en klosterhave, en præriehave og ikke mindst en permakulturhave. Det er fem meget forskellige haver, vi har, så vi dækker en stor målgruppe af haveinteresserede.

Birkegårdens Haver er ikke kun haver, i 2009 udvidede man målgruppen til også at dække børnefamilier, og de begyndte at holde fester som runde fødselsdag og konfirmationer. For børn er der gennem årene lavet seks forskellige legepladser og allerede i 2009 fejrede man halloween i efterårsferien. I 2009 afviklede man også de første børnedage, hvor datteren Anett stod for underholdning af børnene.

I 1999 have Birkegårdens Haver juleåbent for første gang med lys i træerne og ægte julehygge. Julen kræver rigtig meget arbejde, og penge og vejret har det ikke altid lige godt i december.

- Der skal et vist antal gæster til jul for at det kan hænge sammen. I f.eks. 2006 havde vi over 10.000 gæster til jul, men i 2012, hvor orkan Bodil var forbi, havde vi kun 4.000 gæster. Vi valgte på et tidspunkt kun at have åbent hvert andet år, men det kunne vores gæster ikke finde ud af. Så vi åbnede igen hvert år.

- I 2016 sagde vores daværende bestyrelse, at det ikke kunne betale sig at holde jul, og vi meldte ud, at det var sidste år vi holdt jul. Det blev bare ikke sådan, så vi har holdt jul hvert år, og lige nu er det planen, at vi bliver ved med det. Vi har i år åbent til jul fredag, lørdag og søndag fra den 29. november til den 22. december, slutter Merry Sørensen.

I 2009 var der to Børnedage i juli og nu 10 år senere, har Birkegården 11 Børnedage i juli, hvor to af dem er Børnekunstnerdage, hvor den lokale keramiker Mogens Kræmer er kreativ sammen med børnene.

På alle Børnedagene er der den populære skattejagt, bueskydning, perlefiskeri, ansigtsmaling, ATV-kørsel og meget mere. Det er tirsdag, onsdag og torsdag i uge 27, 28 og 29 samt tirsdag og onsdag i uge 30.

Man kan læse mere om Børnedagene på www.birkegaarden.dk.