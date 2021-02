Det vurderes, at flere end 200.000 edderfugle passerer Omø Syd og Jammerland Bugt, hvor de feder sig op på blåmuslinger. Foto: Per Huniche

Biolog: Fuglerapport er usaglig og mangelfuld

- Der er ganske enkelt tale om en usaglig udmelding om edderfugle og havvindmølleparker, og det er ikke troværdigt, når European Energy A/S mener, det nu er bevist, at havvindmølleparker ikke er et problem for edderfugle.

Kritikken kommer fra biolog og seniorrådgiver Søren Mark Jensen, Røsnæs. Han fortsætter:

- European Energy A/S, projektudvikler, som ønsker at opsætte industrielle havvindmølleparker i Omø Syd og i Jammerland Bugt, har betalt konsulentfirmaet Cowi for at lave en hurtig skrivebordsvurdering af, om edderfugle kan vænne sig til havvindmølleparkerne. Spørgsmålet er vigtigt, fordi havvindmølleparkernes negative påvirkning af den europæiske trækfugle­bestand på ca. 930.000 individer af edderfugle ellers kan være en stopklods for, at selskabet kan få myndighedernes tilladelse til at etablere havvindmølle-parkerne.