Biografen får ny sal med luksussæder

Kalundborg - 21. december 2019

Kino Den Blå Engel får nu atter to sale.

Annette Nielsen og Brian Sønder Andersen fra Kino Den Blå Engel har lavet en aftale med udlejer Allan Nielsen om, at der skal bygges en ny biografsal.

Den bliver bygget der, hvor der tidligere har været et pizzeria, som brændte den 5. maj i år, og siden har stået tomt.

- Efter branden talte vi om, hvad der så skulle ske med stedet, og vi blev stille og roligt enige med Allan (Nielsen, red.) om at få lavet en lille biografsal, siger Brian Sønder Andersen.

- Små sale vinder mere og mere frem, og folk kan godt lide de mere eksklusive oplevelser, siger Brian Sønder Andersen.

Der bliver 23 siddepladser i den nye sal.

De 23 biografstole bliver med recliner-sæder, som man kan lægge helt ned, så man virkelig sidder godt.

Stolene koster omkring 10.000 stykket, så det er en stor udskrivning for Kino Den Blå Engel.

- Det er noget man især har i de store byer, men vi bliver den eneste biograf, som kan tilbyde det i området. Slagelse og Holbæk har det ikke endnu, siger Brian Sønder Andersen.

Også lyd og billede bliver af en høj kvalitet.

Annette Nielsen står for at planlægge, hvornår filmene skal vises i biografen, og hun glæder sig meget til at have to sale at disponere over.

Det betyder blandt andet, at filmene ikke behøver at blive sendt så tidligt og så sent, som de gør nu.

- Det giver os store muligheder, så det ser vi rigtig meget frem til, siger Annette Nielsen.

Det betyder også, at biografen har mulighed for at lade de populære film køre i længere tid, når der er to sale at vise dem.

Kino den Blå Engel har også mange events, som intimkoncerter, stand up og foredrag.

Nu er der mulighed for at køre film samtidig med i den nye sal.

Allan Nielsen har arbejdet i bygningen siden august, men planen om sal nummer to har været holdt hemmelig.

I forgårs fik det unge personale i Kino Den Blå Engel det at vide i forbindelse med at de skulle have julegaver.

- De var meget begejstrede, siger Annette Nielsen og Brian Sønder Andersen med et smil.

Der skal også laves en gennemgang mellem foyeren i Kino den Blå Engel til salen.

Den nye sal kan udover film også bruges til møder for firmaet eller andre events.

Den nye sal bliver klar i løbet af foråret.

Allan Nielsen skal også have hjælp af håndværkere til arbejdet.

Alle tre er glade for at der nu kommer nyt liv i det tomme lokale efter branden den 5. maj.

- Det var frygteligt dengang med branden. Vi havde lukket i 16 dage på grund af røgskader, men nu får får vi en ny sal, som vi har manglet i mange år, siger Annette Nielsen.