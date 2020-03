Se billedserie - Fremtiden for biografen og andre lokale butikker bliver mere usikker, jo længere coronakrisen varer, siger Vores Kalundborg-formand og biografejer Brian Sønder Andersen. Foto: Ulrik Reimann

Biografejer: Regningerne vælter ind

Kalundborg - 19. marts 2020

Biograf-ejerne Annette Nielsen og Brian Sønder Andersen tog for ikke ret længe siden beslutningen om at udvide Kino Den Blå Engel med en sal nummer to. Den nye sal nåede at være i drift i fem dage, inden der blev lukket på grund af coronavirussen.

- Nu står vi uden indtægter, og regningerne vælter ind, fortæller Brian Sønder Andersen, der også er formand for handelsstandsforeningen Vores Kalundborg.

Han siger, at han og Annette Nielsen udmærket er klar over, hvordan mange andre mindre forretningsdrivende har det i denne usikre tid.

- Man går rundt med en underlig fornemmelse i maven, og der er ikke ret meget, man kan gøre. Både jeg og Annette bliver nødt til at tage noget deltidsarbejde i et forsøg på at få det til at hænge sammen, siger Brian Sønder Andersen.

Biografen i Vænget, der også er et koncertsted, har fået flere aflyste koncerter flyttet til senere på året, men som Brian Sønder Andersen siger, det »så ved vi ikke, hvor vi ender med coronakrisen endnu«.

Og han nævner, at flere nye film kommer direkte ud til diverse streaming-tjenester, fordi biograferne holdet lukket på grund af corona-smittefare.

Brian Sønder Andersen siger direkte, at fremtiden for biografen ikke er sikker, og hvis den kulturinstitution, som en biograf og koncertsted er, skal overleve, så bliver der brug for hjælp og opbakning.

- Det gælder bestemt ikke kun for os. Især de mindre butikker står svagest, og vi er meget spændte på at se de hjælpetiltag, som regeringen har talt om, slår Brian Sønder Andersen fast.

ur