Biograf har mistet knap en million kr. i billetsalg

»For provinsbyer som Kalundborg er det at have sin egen biograf meget vigtigt for lokalsamfundet. Ikke kun for at kunne se de nyeste film, men også for at have et socialt samlingssted, hvor folk i alle aldersgrupper og med mange forskellige baggrunde mødes og får fælles oplevelser. Det vil derfor være et stort tab for lokalsamfundet i Kalundborg, hvis biografen lukker - ligesom det vil være et tab i mange andre lokalsamfund, hvis deres biografer lukker.«