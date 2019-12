Biogasnabo: Mistet tillid til systemet

- Jeg er skuffet over, at kommunen bare trækker sin politianmeldelse tilbage, fordi den føler, der er ro på tingene, og jeg havde håbet på, at politiet havde undersøgt det her ved at spørge beboerne i området, om vi har lidt last.

Sådan lyder udmeldingen fra Lars Kaster Jørgensen, efter at det torsdag kom frem, at kommunen har trukket sin politianmeldelse af Kalundborg Bioenergi tilbage, og at politiet har stoppet sin efterforskning.