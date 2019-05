Kalundborg Bioenergi blev indviet i juni sidste år. Blot et par måneder senere startede historierne om lugtgener fra det store biogasanlæg på Asnæsvej 14a i Kalundborg. Siden har anlægget modtaget en række klager fra borgere, især fra beboerne på og omkring Lerchenborgvej. Foto: Per Christensen.

Biogasdirektør ked af anmeldelse

Tirsdag kom det frem, at Midt- og Vestsjællands Politi nu har modtaget Kalundborg Kommunes politianmeldelse af biogasanlægget på Asnæsvej 14a, Kalundborg Bioenergi. Dermed går politiet nu i gang med at vurdere, hvorvidt Kalundborg Bioenergi har overtrådt miljølovgivningen på grund af vedvarende lugtgener fra anlægget.

