Se billedserie Lise Fabech fået lov til at lade sine akvareller tage udgangspunkt »Gardening for Biodiversity«. PR-foto

Send til din ven. X Artiklen: Biodiversitet i Galleri Kordel Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Biodiversitet i Galleri Kordel

Kalundborg - 30. april 2021 kl. 10:29 Kontakt redaktionen

I maj er Lise Fabech månedens gæsteudstiller i Galleri Kordel i Kordilgade i Kalundborg. Hun har tidligere udstillet sine smukke akvareller i gallerier, og i år har hun ladet en del af sin udstilling inspirere af tanker om biodiversitet.

Lise Fabech har taget kontakt til irske Juanita Browne, som har forfattet hæftet »Gardening for Biodiversity«. Det er illustreret af Barry Reynolds. I fuld forståelse med de to irere har Lise Fabech fået lov til at lade sine akvareller tage udgangspunkt i hæftet.

Kunstneren har tidligere tænkt på biodiversitet som at lade arealer stå i haven og vokse uden at røre en finger. Juanita Browne er mere ambitiøs. Hun vil gerne vise, hvordan vi selv kan hjælpe biodiversiteten frem i egen have, altankasse eller krukke.

Ordet biodiversitet forstås i hæftet som alle de forskellige organismer, man kan finde i haven så som planter, svampe, insekter, edderkopper, padder. Biodiversitet handler for Juanita Browne også om de forskellige økosystemer organismerne findes i, samt den genetiske forskellighed hver art har.

Der er tre hovedpunkter i Biodiversitet siger Juanita Browne: »Food, shelter and safety«.

Man kan prøve i egen have at genskabe miniversioner af for eksempel et skovområde, efterligning af en eng med vilde blomster eller en lille dam. Med stor variation i haven fra hække, stengærder, græsarealer, træer og blomster tilbyder man føde og ly.

Sommerfugle, edderkopper og andet kryb i haven er så vigtige, fordi det er føde for fugle og pattedyr. Uden krybet kan de mere charmerende arter ikke overleve.

Lise Fabech håber, at de besøgende i Galleri Kordel vil nyde hendes akvareller og lade sig inspirere af tankerne om biodiversitet i deres egen have, på altanen eller bare i en krukke.