Bilsamlefabrik i Kalundborg

Erhvervschef Vagn Andersen fra Kalundborg var i begyndelsen af 1949 til et møde i København og fik her oplysninger om, at Brdr. Friis-Hansen A/S, som var importør af det franske bilmærke Renault, gik med planer om at flytte fra København og til provinsen og her opføre en bilsamlefabrik. Men i første omgang var planen at flytte distributionen af biler og reservedelslager til en havneby på Sjælland.

Både Ford, General Motors og Citroën havde med fordel oprettet samlefabrikker i Danmark, og brødrene Ejner og Svend Friis-Hansen kunne også se fordelene ved at oprette en eller anden form for samlefabrik.

I marts 1949 fik brødrene Friis-Hansen fremvist flere grunde i Kalundborg, og den der tiltalte dem mest, var en grund på hjørnet af Slagelsevej og Lerchenborgvej ned mod fjorden.

Der var flere kontakter mellem Brdr. Friis-Hansen, erhvervschef Vagn Andersen og Kalundborg Kommune, og en af de ting bilfirmaet ønskede for at bygge i Kalundborg, var en kommunegaranti for en del af byggesummen, men Indenrigsministeriet meddelte kommunen, at man ikke måtte give den garanti til firmaet.

I løbet af 1950 og 1951 var der flere kontakter og forhandlinger mellem bilfirmaet og kommunen, og til sidst resulterede det i, at Brdr. Friis-Hansen A/S blev i København og bygningen af en bilsamlefabrik i Kalundborg, hørte man ikke mere til.

Også i 1982 så det ud til, at Kalundborg kunne blive hjemsted for en bilsamlefabrik. Det var den japanske Nissan-koncern, der gik med planer om at oprette en europæisk bilsamlefabrik i Danmark.

Det danske Udenrigsministerium afleverede gennem ambassaden i Tokio en rapport til Nissan-koncernen, hvor der blev peget på fem placeringsmuligheder i Danmark. De fem byer, der blev nævnt i rapporten var Aarhus, Aalborg, København, Esbjerg og Kalundborg, hvor der blev peget på nogle arealer på Stejlhøj, hvor bilsamlefabrikken kunne opføres.

Heller ikke denne gang kom der en bilsamlefabrik til Danmark, og i Kalundborg blev det ikke engang til en Nissan legetøjsbil, for Vilmer fabrikken var flyttet til Colombia, og var for længst ophørt med at lave legetøjsbiler.

Niels A. Jensen

Kalundborg Lokalarkiv