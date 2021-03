Se billedserie Henning Bendixen er månedens kunstner i Galleri Kordel. Privatfoto

Billedskabende jazzmusiker på Kordel

Kalundborg - 03. marts 2021

Siden årsskiftet har corona-restriktionerne tvunget Galleri Kordel i Kordilgade til at lukke for besøg. Men torsdag den 4. marts slåes dørene igen op - dog kun med max.12 personer ad gangen.

I lokalerne finder man ny billedkunst skabt af Helle Gotved og Christine Søvsø på væggene. Desuden er der mulighed en sidste gang at opleve Birte Granlunds glaskunst i galleriet. Hun døde efter længere tids sygdom i november sidste år, og nu har galleriet i en kort periode samlet hendes unika i en særudstilling.

Galleri Kordel byder som altid på en månedens kunstner. I marts er det Henning Bendixen, der er født i 1939.

Henning Bendixen er en kendt skikkelse indenfor jazzmiljøerne i Kalundborg og Holbæk, hvor han tit har vist sine evner på trompet, flygelhorn og kornet. Mindre kendt er han for sine evner med farver og pensel, men dem har man nu mulighed for at opleve igennem hele marts i Galleri Kordel.

Henning Bendixen har, fra han kunne holde på en blyant/pensel, elsket at tegne og male. Det har forfulgt ham hele livet. Da han gik i skole var hans yndlingsfag tegning/formning.

Med anbefaling fra skolen kom han på Kunsthåndværkerskolen i Ahlefeldtsgade i København i midten af 1950'erne. Det var en ny verden for Henning Bendixen, som her mødte andre sider af kunsten bl.a. jazzmusikken. Den overtog i den grad pladsen fra maleriet i hans hjerte.

I de efterfølgende år blev der ikke brugt meget tid på maleriet. New Orleans. Jazzmusikken fyldte det hele, og han kom i de følgende år til at spille i det meste af Europa. Kun ved særlige lejligheder kom blyanten eller penslen i brug.

Omkring år 2000 fik Henning Bendixens kone, pilefletteren Mie Bendixen, lokket ham væk fra hjemmet i Holbæk og med på Haslev udvidede Højskole (i dag Emmaus). Her deltog han i mange år i ugekurser i akrylmaleri, og det blev en forsigtig start på Henning Bendixens fornyede interesse for at male. Senere deltog han på flere malertræf i Tyrkiet.

Henning Bendixen har altid været meget glad for impressionisterne, men sandelig også for de danske og svenske naturalister. Han betegner selv sin stil som en cocktail af disse. Det kan besøgende i Galleri Kordel opleve ved selvsyn igennem marts i en udstilling, hvor det samtidig er muligt at opleve Mie Bendixens unikke pileflet.