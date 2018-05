Billedserie fra Folkemødet: Lun debatdag i Høng

Den demokratiske folkefest har debatteltene som omdrejningspunkt, men med 50 stande og underholdning mellem debatterne var der også meget andet at tage sig til end at lytte til politiske diskussioner.

John Højbusk glædede sig over, at det var lykkedes dem at skaffe 15 folketingspolitikere til at deltage i debatterne, men det havde også været hårdt arbejde.

- Folk har slidt og slæbt for at få politikerne til at komme. Men det er der heller ikke noget at sige til, for de har jo travlt, siger han.