Billedserie: Vejen banet for fredning af bakker ved Tømmerup

Kalundborg - 28. marts 2018

Det er formentlig kun formaliteter, der nu står i vejen for en fredning af bakkerne, der strækker sig fra Bavnetop ved Tingvejen i Ubberup til Tømmerupvej. Sagen blev rejst af Danmarks Naturfredsningsforening ved årsskiftet 2014/2015 og har dermed været undervejs i over tre år, når den efter alt at dømme kan afsluttes til efteråret.

- Jeg forventer, at sagen er færdig, inden den har kørt i fire år, siger Ole Gammelby, der med sine 14 hektar er den næststørste lodsejer i området efter Kalundborg Kommune.

I alt seks lodsejere er involveret i sagen.

- Lodsejerne er alle enige om fredningen. Vi glæder os til at kunne komme videre og få det afsluttet. Det har stået på i lang tid, og vi har jo ikke kunnet bygge noget i området i mellemtiden, fortæller Ole Gammelby.

Han var initiativtager til et møde mellem lodsejerne og Fredningsnævnet for Vestsjælland, der den 16. marts i år blev holdt på hans gård i Ubberup. Her havde lodsejerne en række spørgsmål til det fredningsforslag, som fredningsnævnet var kommet med.

De aftaler, der blev lavet på mødet, skal nu skrives ind i det endelige fredningsforslag. Herefter skal forslaget sendes ud på ny til høring blandt lodsejerne, men med de sidste knaster ryddet af vejen, forventer Ole Gammelby ikke, at det vil give anledning til problemer. Den samme forventning har han til spørgsmålet om lodsejernes erstatning.

- Sådan nogle ting plejer man jo at kunne blive enige om, som han siger.

Alt i alt glæder han sig over, at sagen formentlig kan afsluttes til efteråret, så kommunen kan komme i gang med den plejeplan, der skal åbne området op.

- Nu bliver det et aktivt naturområde i stedet for at være ufremkommeligt, som det er tilfældet i dag, siger han.