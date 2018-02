Billedserie: Truende mørke i KAT-teater

Det bliver mere grotesk og truende, da Dora Parkers kæreste, den psykopatisk anlagte Dan, gør sit indtog, og det lykkes at få fodfæste i bungalowen ved at indsmigre sig hos fru Bramson.

Kriminalkommissær Belsize mener, at der er begået et mord, så baghaven ved Bramsons hus gennemsøges, og den kuede Olivia Grayne frygter, at Dan kan være involveret. En ubevidst blanding af frygt og interesse. Dan gør intet for at viske mistanken væk; han optræder mere og mere manipulerende og truende, efterhånden som mørket sænker sig.