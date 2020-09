Billedserie: Stort maleri af Arne Haugen Sørensen har fået fast plads på skole

Tirsdag blev Haugen-samlingen så udvidet med et maleri over det mytologiske tema »Leda og Svanen«.

- Det er svært at få støtte til et kunstværk i disse tider. Men da Arne Haugen Sørensen og hustru Dorthe Steenbuch Krabbe ønsker, at »Leda og Svanen« skal høre til på Skolen på Herredsåsen, har de i sommer, i en positiv ånd, givet os mulighed for at købe maleriet for de midler, vi havde til rådighed.