Se billedserie Shu-bi or not Shu-bi var i hopla, da de søndag indledte sæsonen på Amfi Vestsjælland. Foruden de to originale medlemmer af Shu-bi-dua, Bosse Hall Christensen og Claus Asmussen består bandet af Karsten Lagermann, John Sørensen og Klaus Poulsen. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Billedserie: Solstrejf, samba og Shu-bi-dua-hits

Kalundborg - 27. maj 2018 kl. 16:39 Af Martin Stokkebro Moestrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvad mon man er, før man bliver til? Et stjerneskud, et puslespil?

Med Shu-bi-dua-klassikeren Den Rød Tråd åbner bandet Shu-bi or not Shu-bi sæsonen søndag på Amfi Vestsjælland i Bregninge foran et godt 200 mand stort publikum.

- Vi ville gerne åben sæsonen med noget festligt og fornøjeligt, siger Jan Østergaard, kasserer i Amfi Vestsjælland.

Shu-bi or not Shu-bi er grundlagt af to af de originale »shubber« i form af Bosse Hall Christensen og Claus Asmussen, og de er sammen med forsanger Karsten Lagermann og resten af bandet i strålende humør.

Stråler gør solen også, da koncerten starter, men den flotte udsigt ud over søen fra amfiteatret viser også faretruende mørke skyer, der ligger og lurer. Der går da heller ikke mere end et kvarters tid, før regnen kommer. Mange har heldigvis forberedt sig med paraplyer, mens en lille snes af os løber i læ i tunnelen, der fører ind til amfiteatret.

Sådan står vi et kvarters tid, ind til Bosse Hall Christensen lægger trommestikkerne og hiver en kasse Heineken frem. Flaskerne i kassen er dog tomme for der skal spilles One note Samba - en bossa nova-klassiker - på flasker. Det er svært ikke at trække på smilebåndet, når Bosse Hall Christensen stikker hele hovedet ned i ølkassen for at fløjte på flaskerne. Det hjælper også, at de første solstrejf efter regnen kommer.

Da Shubi or not Shubi efterfølgende spiller megahittet Hvalen Hvalborg er regnen glemt. Der er dømt fællessang, og en håndfuld trofaste fans har husket den sære tradtion med at smide kiks op på scenen, når sangen bliver spillet.