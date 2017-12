Se billedserie Amalie Lilja Welleius Bengtsson (i sort) kedede sig med sit brækkede ben. Hun kunne dog ikke sidde stille hele timen og måtte lige op og slå et par bolde. Foto: Martin Stokkebro Moestrup

Billedserie: Skole med badminton på skemaet

Kalundborg - 13. december 2017 kl. 09:03 Af Martin Stokkebro Moestrup

Der var fuld fart i fjerboldene, da Skolen på Herredsåsens 6. klasser tirsdag fik badmintonundervisning af Kalundborg Badminton Klub i Ulshøjhallen.

Selv Amalie Lilja Welleius Bengtsson kunne selv med et brækket ben ikke dy sig for lige at slå et par slag, selv om hun egentlig ikke måtte.

- Det er kedeligt bare at se på. Jeg synes badminton er både sjovt og hyggeligt, fortalte Amalie, der i øvrigt får taget gipsen af benet onsdag.

Kalundborg Badminton Klub underviste også skolens 6. klasser en enkelt gang sidste år, men det er først i år, at tiltaget for alvor er kommet i gang. Primus motor bag er Erik Elmelund, der udover at spille badminton også er formand for Dansk Skoleidræts kreds Vestsjælland.

- Vi gør det selvfølgelig for at få medlemmer, men også på grund af skolereformen, der jo lægger op til et større samarbejde mellem skoler og foreningsliv, sagde han.

Udover 6. klasserne har også 4. klasserne fået undervisning, og så har de også været ude på Tømmerup Skole.

- Vi vil ikke stjæle medlemmer fra de steder, hvor der allerede er klubber. Derfor træner vi eleverne her på Herredsåsen i Ulshøjhallen, hvor vi også selv træner, og ude i Tømmerup, hvor de ikke har en klub, fortalte Finn Korslund, næstformand i Kalundborg Badminton Klub.