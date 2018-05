Se billedserie Ebbe Nørtved Hansen fjerner snavs fra det lille udløb, der fører Holmen ud i Jammerland Bugt og Storebælt. Kommunen renser udløbet en gang om ugen, mens Jørn Jørgensen, formand for Holmen Vandløbslav, efter sigende gør det næsten dagligt. Foto: Per Christensen. Foto: Per Buurgaard Christensen

Send til din ven. X Artiklen: Billedserie: Pumpeløsning på vej for vandløbet Holmen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Billedserie: Pumpeløsning på vej for vandløbet Holmen

Kalundborg - 17. maj 2018 kl. 09:06 Af Martin Stokkebro Moestrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det står flot, vandløbet Holmen, på denne varme maj-dag. Omringet af myriader af grønt og spejlblankt, så himlens lyseblå flade med de tynde skyer spejler sig smukt i overfladen, er det svært at forestille sig de problemer, som denne lille klump idyl forårsager for områdets grundejere.

Men Holmen kan være en rigtig lille djævel og har i årevis plaget både sommerhusejere og landmænd fra dens udspring i Bjerge Nordstrand til dens udløb ved Svallerup Strand.

- Problemet er, at der i perioder af året bliver tilført mere vand i Holmen, end der kan komme ud i Storebælt. Når det sker, stiger vandet, siger Ebbe Nørtved Hansen.

- Når det er værst er halvdelen af vores grundejerforening oversvømmet. Og det sker årligt, nogle år selvfølgelig flere gange end andre, siger Finn Hammerum.

Ebbe er formand for Fællesrepræsentationen af grundejerforeninger i Bjerge Nordstrand og Svallerup Strand, og det er egentlig ham, vi har sat i stævne denne onsdag i Svallerup Strand ved Holmens udløb. Finn, formand for grundejerforeningen Frøparken og permanent bosat i et af de lokale sommerhuse, er dog stødt til os. Han kom os i møde på ægte sommerhusmaner - cyklende på en gammel havelåge.

De to mænd har været en del af Holmen Vandløbslav, siden det blev stiftet for næsten præcis fem år siden den 11. maj 2013. Siden da har lavet arbejdet på at løse problemerne med Holmen.

- Holmen har altid skabt problemer, og Kalundborg Kommune har uden held brugt rigtig mange penge på at løse dem, siger Ebbe Nørtved Hansen.

Hovedproblemet er, at Holmens udløb sander til. Derfor kommer kommunen ud en gang om ugen og renser det. Derudover renser formanden for Holmen Vandløbslav, Jørn Jørgensen, ifølge Ebbe og Finn, det nærmest dagligt. Men i perioder med vestenvind kan udløbet sande til igen blot en times tid efter, at det er blevet renset.

Derfor har kommunens Teknik- og Miljøudvalg besluttet, at der skal findes en mere permanent løsning.

- Der har været problemer i mange år, og fra kommunens side har man erkendt, at det er en udfordring at få vandet ud af Holmen, siger udvalgsformand Jakob Beck Jensen (V).

Det har ført til udarbejdelsen af en rapport, der detaljeret beskriver problematikken omkring Holmen. Herefter er der i samarbejde med lodsejere og grundjere valgt en pumpestation-løsning. En løsning hvis endelige udformning en arbejdsgruppe nu er klar med.

Løsningen præsenteres på et borgermøde i Svallerup Forsamlingshus fredag aften, hvor Jakob Beck Jensen vil byde velkommen og blandt andre Ebbe Nørtved Hansen vil holde oplæg.

Mere specifikt indebærer løsningen etableringen af en pumpestation og et pumpereservoir tæt ved Holmens udløb på Sine Olsensvej i Svallerup Strand.

Anlægget skal være i stand til at pumpe vandet ud, selv når vandstanden i Storebælt er høj, og der er pålandsvind.

En af grundene til, at kommunen er gået så meget ind i sagen, er, at der er andre udløb med lignende udfordringer i kommunen.

- Man kan godt se det som et slags pilotprojekt, hvor samme løsning kan bruges andre steder i kommunen, siger Jakob Beck Jensen.

På borgermødet fredag bliver en af de store knaster, hvem der skal betale for etableringen af pumpestationen samt, hvordan betalingen skal fordeles blandt lodsejere og grundejere.

Ifølge det nuværende oplæg, som arbejdsgruppen er blevet enige om, skal alle, hvis grund ligger 1,6 meter eller lavere i forhold til et hvis punkt være med til at betale. Det vil betyde, at lidt over 300 af de cirka 1.500 grundejere og lodsejere skal til lommerne.

- I mine øjne burde vi alle være med til at betale. Vandet har det jo med at løbe fra de høje grunde og ned på de lave. Jeg ved også, at flere af de grundejere, der står til ikke at skulle betale, igennem årene har haft oversvømmelser, siger Finn Hammerum.

Det synspunkt vil han fremføre fredag aften, understreger han.