Billedserie: Øko-grise kan heller ikke svede

Se billedserie Maria Penter Petersens grise er, fordi de ikke er blandingsracer, mindre end grisene i konventionelle landbrug. De slagtes typisk med en vægt på 70 kilo mod 90 for konventionelle grise. De slagtes også senere, og så er de meget mere ude. Foto: Anders Ole Olsen

Kalundborg - 29. maj 2018 kl. 16:17 Af Martin Stokkebro Moestrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den lille bacongris er ikke meget for at blive taget op af Maria Penter Petersen, og den hviner, mens hun holder den i sin favn til ære for fotografen. Der er ellers ikke meget at hvine af for Marias cirka 130 grise. De har masser af plads på hendes lille økologiske landbrug bag gården på Hallebyorevej 23.

Omkranset af grønne træer, så det nærmest bliver til én gigantisk baghave, stinker der af idyl, når maj-solen bager på en dag som i dag.

- Grise kan ikke svede, så de har det varmt i dag. Desuden er jorden stenhård, så de kan ikke grave sig ned til det kølige mudder nedenunder, forklarer Maria Penter Petersen.

Især en sortbroget so ser ud til at have det rigtig varmt i solen, der tiltrækkes af dens store sorte plamager. Maria har to slags grise. De sortbrogede og bacongrisene, hvis mundrete navn er Dansk landrace anno 1970. Og årstallet er væsentligt.

- På det tidspunkt begyndte man at blande griseracer, så man fik større svin, der fødte flere unger, fortæller Maria Penter Petersen.

Hendes bacongrises fororner stammer fra racen før, den blev blandet. Og de sortbrogede grise siges at stamme helt tilbage fra vikingetiden.

- Jeg synes, det er sjovt med nogle grise, der er lidt anderledes. Da jeg startede, var de sortbrogede nærmest ved at blive udryddet, og jeg måtte få mine ovre fra Jylland af. I dag er de dog blevet meget mere almindelige, siger Maria Penter Petersen.

Selv mener hun sagtens at kunne smage forskel på sine egne øko-grise og de almindelige, man køber nede i supermarkedet.

Spiser du dine egne grise? - Det kan du tro! Og for mig er der stor forskel. Jeg synes, man kan smage, at de får meget mere grønt, siger hun.

Økologiske grise skal have økologisk foder ud over det græs, og de regnorme de får gravet op, når jorden er blød nok til det. Derfor er det heller ikke helt billigt at være økologisk landmand, og hendes mands indtægt fra hans job i søværnet er derfor vigtig. For Maria er det endnu for tidligt at sige, om hun for alvor kan få det til at løbe rundt som autoriseret økologisk landmand.

- Det er svært at svare på, da jeg ikke har været det længe nok. I teorien kan det, men jeg vil nok kunne give dig et bedre svar, når året er omme. Det er jo også noget, jeg gør, fordi det er sjovt. Hvis jeg gerne ville tjene en masse penge, havde jeg nok gjort noget andet, fortæller hun.

Grisene slagtes lige om hjørnet hos Bjergsted Slagteren. Kødet sælges via egen Facebook-side samt via Madsamling, der er et koncept, der samler lokale fødevareproducenter. For nylig startede der en Madsamling op i Strids Mølle, og derudover sælger Maria også fra madsamlinger i Slagelse og Sorø.

- Det fungerer fint og er en nem måde for mig at komme lidt bredere ud på, siger hun.

Maria Penter Petersen er 34 år og tog en bachelor i arkæologi og historie på Syddansk Universitet i Odense, før uddannelsen som faglært landmand, som hun færdiggjorde i marts i år på Zealand Business College (ZBC) i Slagelse. Hun er selv vokset op på en lille gård i Buerup og er glad for livet på landet og udfordringerne med at være primært svinebonde (hun har også en besætning på ti køer i alt).

- Grise er svære at håndtere. De er en udfordring og bliver eksempelvis nemt syge. Men de er også sjove. De kan finde på de skøreste ting, så man ikke kan undgå at grine, fortæller den unge økologiske landmand.