Billedserie: Nyt fredningsmål har landets giftigste plante

Kalundborg - 13. juni 2019

Hvis du forestiller dig, hvordan det ville være at være på tur med en botaniker i et område med et særdeles rigt planteliv, så har du en meget god ide om, hvordan der er at være på tur med Carsten Clausen i området omkring Torsø ved Kattrup Gods.

Vi har ikke taget mere end et par skridt, før han har vist mig den første lille plante - en hulkravet kodriver.

- Og her er der vibefedt, lyder det ikke mange øjeblikke efter, da han viser mig en lille plante med en lilla blomst, der viser sig at være kødædende og leve af små insekter.

Tyndakset gøgeurt, hjertegræs, lægeoksetunge, maj­gøgeurt, engtroldurt og tveskægget ærenpris er andre eksempler på ikke blot krea­tiv navngivning, men også på, at området, vi befinder os i, er særdeles rigt på plantearter.

Faktisk har Carsten Clausen, der bor ved Forsinge og ikke er botaniker af uddannelse, men uddannet ved en planteskole, og i øvrigt i dag pensionist, fundet omkring 300 arter i området. Det har han sammen med sin faste makker Hans Guld­ager Christiansen, der til gengæld er universitetsuddannet i botanik og ligeledes pensionist.

De to er også på eget ini­tiativ i gang med at kortlægge plantearter omkring Tissø - et arbejde, de har været i gang med siden 2010. Kortlægningen af plantelivet i Torsø-området startede også som deres eget projekt.

- Men så viste det sig, at Danmarks Naturfredningsforening (DN) også havde øje på området med henblik på en mulig fredning, fortæller Carsten Clausen.

Derfor blev han og Hans Guldager Christiansens kortlægning en del af det fredningsforslag for et område på i alt 19,81 hektar, som Fredningsnævnet for Vestsjælland i øjeblikket tager stilling til. De kilder, Nordvestnyt har talt med, har alle en klar forvetning om, at fredningen bliver vedtaget.

Svært at komme til

Området er ikke let tilgængeligt. Man kommer hertil via grus- og markveje, og her er ikke stier, der bliver plejet. Fredningsforslaget lægger heller ikke op til at gøre området mere tilgængeligt ved eksempelvis at anlægge stier.

Men hvis området fredes, indebærer det, at Kalundborg Kommune skal følge en plejeplan for området. Og den vil være vigtig for plantelivet.

- Plejeplanen vil sikre, at de sjældne plantearter ikke forsvinder. Hvis området får lov at passe sig selv, vil tagrørene stå tæt, og så ville der stort set ikke være noget som helst andet, siger Carsten Clausen.

Tagrør er sivagtigt græs, der kan blive op til tre meter højt, og som anvendes til stråtage.

Blandt de planter, der gerne skal bevares, er den sjældne orkide mygblomst. Den har Carsten Clausen og Hans Guldager Christiansen tidligere fundet omkring et såkaldt sølehul - et lille, mudret vandhul som kronvildtet ruller sig i. Da vi kommer til sølehullet, er der dog ingen mygblomst, trods Carsten Clausens ihærdige søgen.

Dødelig plante

Til gengæld finder vi ved breden af Torsø flere gifttyder. Gifttyden indeholder det giftige stof cicutoxin og er intet mindre end Danmarks giftigste plante.

- Den er dødeligt giftig, og der findes ingen modgift, lyder den dramatiske beskrivelse fra Carsten Clausen.

Planten er en sumpplante med en kraftig stængel, der i nogle tilfælde er rødlig og minder lidt om en rabarber.

Her til formiddag var der offentligt møde om fredningen. Herefter er processen, at Fredningsnævnet for Vestsjælland træffer den endelige beslutning om, hvorvidt området skal fredes.

Fredningsnævnet består af en dommer, et medlem udpeget af miljø- og fødevareministeren og et medlem udpeget af kommunalbestyrelsen i den kommune, som fredningen ligger i.