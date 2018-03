Se billedserie Det vrimlede med mennesker fra morgenstunden af torsdag i den lille nye købmandsbutik på Strandvejen 62. Folk var budt ind til kaffe, boller og wienerbrød og tog godt for sig. I dagens anledning var butikken desuden pyntet op med flag. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Billedserie: Ny Reersø-købmand gav kaffen

Kalundborg - 22. marts 2018

Der var godt fyldt op torsdag morgen i den nye købmand Jim's på Strandvejen 62 på Reersø, hvor der blev budt på kaffe og morgenbrød for at fejre butikkens første åbningsdag.

Den sidste købmand på Reersø lukkede den 31. august sidste år. Siden da har »Øens« beboere måtte tage til Gørlev eller andre steder for at handle.

- Det har været et savn. Det er rart, at man møder folk, man kender, når man er ude og handle, siger Knud Egegaard, der blev den nye købmands første kunde.

Bag kassen tog Birgitte Poulsen imod. Hun bliver det ansigt, man kommer til at møde hos Jim's til dagligt. Hun har masser af erfaring efter at have stået 23 år i butik i Slagelse.

- Jeg så et opslag på Facebook om, at de søgte, og tænkte, at det var lige mig, fortæller hun.

Opslaget kom fra Jim Samuttis, der lægger navn til købmandsbutikken. Han driver også Min Købmand-butikkerne i Kirke Helsinge og Kirke Stillinge. Det er med vilje, han åbner butikken inden sommersæsonen for alvor begynder.

- Det er vintersæsonen, der er udfordringen, og jeg vil gerne se, om der er basis for at drive butik her hele året rundt, siger Jim Samuttis.

I forhold til hans to Min Købmand-butikker bliver sortimentet markant mindre, og det er helt bevidst.

- Det her er en slags forsøgsprojekt for at se, om butikken kan få gang i lokalsamfundet og skaffe opbakning. Derfor kører vi også med et mindre sortiment, der til gengæld kan udskiftes løbende, siger han.