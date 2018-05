Billedserie: Nelle og ud på Gadeidrættens Dag

Se billedserie Der kan være langt op til en basketkurv, men hvis bare man hopper højt nok... Foto: Peter Andersn Foto: Peter Andersen

Kalundborg - 26. maj 2018 kl. 17:39 Af Martin Stokkebro Moestrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Hallo! Jeg lavede nelle! Men dommeren er uopmærksom.

- Desværre, jeg så det ikke. Den unge pannafodboldspiller spiller videre uden brok. Tyve sekunder senere scorer hans modstander sit tredje mål. Ud, ud, ud! bliver der råbt fra nogle af de mange, der stod i kø for at komme til at spille.

Pannafodbold er et lynhurtigt spil på en meget lille ottekantet bane. Der spilles 1mod1, og man vinder ved enten at score tre mål eller ved at skyde bolden i mellem benene på modstanderen.

- Det er et meget teknisk spil, og så er det let at sætte i gang. Vi har sagt til ungerne, at de må gøre, hvad de vil, så længe de ikke skændes eller slås, og det klarer de fint, fortæller Philip Frikke-Schmidt, Frikkes Consult.

Sammen med Tryghed og Trivsel er han arrangør af begivenheden på Klosterparkvej 135, der er en del af den nationale Gadeidrættens Dag.

- Gadeidræt er ikke så struktureret og tiltaler en anden gruppe i form af dem, der måske ikke er så funderet i det danske foreningsliv, fortæller Philip Frikke-Schmidt.

- Gadeidrætten gør meget for fællesskabet og sammenholdet, men det fedeste er det, der sker bagefter, hvor børnene lærer nye ansigter at kende, siger Henrik Lykke, børne- og ungemedarbejder hos Tryghed og Trivsel.