Billedserie: Kun snak - nul musik fra Jesper Binzer

Godt nok hed det et talkshow, men det var jo Jesper Binzer fra D-A-D, så publikum håbede, at der sneg sig en guitar og et mikrofonstativ og lidt rock'n'roll på scenen i Kino Den Blå Engel i Kalundborg tirsdag aften.

Det tætteste, de 200 publikummer kom musikken, var, da lydmand Mogens Gotlob spillede numre fra Binzers soloalbum »Dying is Easy« over højttalerne. Til gengæld var der rytmisk velfungerende verbalt samspil med frisk klang og dynamik mellem Jesper Binzer og Alex Nyborg Madsen og gode solo-præstationer.

- Ramones-folk som os blev musikere. Det var bare helt okay at spille tre akkorder dårligt. Det gav os rygstød, og vi lærte vores instrumenter at kende. Godt nok til at kalde det post-punk, og vi blandede kunst og performance ind og brød virkelig grænser. Det var med cowboyhatte og halmballer og kaktus skåret ud af træplader. Vi gemte os bag et image. Vi ville være så vilde, så vilde, men indeni var vi jo bare usikre drenge, fortalte Jesper Binzer.