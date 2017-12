Billedserie: Julekoncert i Nyvangskirken

I stedet for Lotte Overbjerg var Silas Lillevang hoppet til på klaver bare halvanden uge før koncerten. Det havde dog ikke forhindret ham i at nå at arrangere en lille vokalgruppe bestående af tre piger fra ungdomskoret, der sang John Lennon og Yoko Ono-klassikeren Happy Xmas (War is over).