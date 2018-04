Se billedserie Der afholdes babytræf i Reerslev Forsamlingshus hver fredag. I fredags var fjerde gang. Foto: Per Buurgaard Christensen

Send til din ven. X Artiklen: Billedserie: I Reerslev er der babyboom Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Billedserie: I Reerslev er der babyboom

Kalundborg - 16. april 2018 kl. 17:10 Af Martin Stokkebro Moestrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der bor kun 200 mennesker inden for byskiltet og 450 i hele sognet. Alligevel vrimler det i øjeblikket med babyer i Reerslev. Hele ti af slagsen er der. Fem af dem var til babytræf, der afholdes hver fredag i byens forsamlingshus.

De mange nye små skyldes ikke mindst, at Reerslev har fået en del nytilflyttere de senere år. Udviklingen glæder Anne Jensen, initiativtager til babytræffet og Reerslev-beboer gennem 32 år.

- Da skolen lukkede (Reerslev Friskole der lukkede i 2012, red.) tænkte vi åh åh, nu dør vi. Siden da har mange tænkt, at vi måtte gøre noget, fortæller den tidligere pædagog og familiekonsulent om, hvorfor hun startede babytræffet.

Miriam Bønnelykke har boet i Reerslev i 15 år og er rigtig glad for initiativet.

- Da vi fik vores første barn, var det først i børnehaven, at man rigtig lærte andre med børn at kende. På den måde var der et hul, som babytræffet her nu udfylder, siger hun.

Pernille Pagh, der er kommet med Oliver på syv måneder, er også begejstret.

- Vi havde frygtet, at Oliver blev den eneste baby i byen. Det er skønt at tænke på, at han, når han bliver lidt større, kan sige, at han lige går op og leget hos en i byen, siger hun.

Trine Rudal kom til Reerslev fra Kokkedal i Nordsjælland for kun seks måneder siden med sin mand Sune og deres to børn, Cæcilie på fem år og Frederik på ni måneder. De har købt byens gamle landsbyskole, hvor Sune, der er uddannet akupunktør, vil forfølge sin drøm og starte en meditationsskole.

- Vi har rykket teltpælene op og taget lidt af et sats. Men vi er blevet taget vildt godt imod og er faldet godt til socialt, siger hun og fortsætter:

- Vi har været meget åbne, opsøgende og hurtige til at invitere folk ind på snobrød eller lignende. Vi har før boet i kollektiv, og på mange måder får man noget af det samme i et lille landsbyfællesskab som Reerslev. Det er et slags udvidet kollektiv, siger Trine Rudal.

Anne Jensen har i de 32 år, hun har boet i byen, ikke oplevet så mange babyer i Reerslev. Men faktisk er det nærmere de sidste 40 år.

- Jeg talte med den tidligere leder af dagplejen i det gamle Høng Kommune. Hun fortalte, at hun ikke troede, der har været så mange nyfødte i Reerslev de sidste 40 år, fortæller Anne Jensen.