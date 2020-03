Se billedserie De gyldne bolde matchede pigernes gyldne striber på deres trikoter og gav opvisningen et gyldent skær.

Billedserie: Gylden gymnastik i Gørlev

Kalundborg - 07. marts 2020 kl. 16:22 Af Martin Stokkebro Moestrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Gørlevhallen var godt proppet, da Vinde Helsinge Gymnastik- og Ungdomsforening lørdag afholdt sin årlige gymnastikopvisning. Udover en masse publikum var deltagertallet også højt, særligt Vestsjællands Idrætsefterskole fyldte godt op på halgulvet .

Efterskoleeverne lagde ud med dagens første opvisning, efter den obligatoriske indmarch. Det betød i hvert fald 100 gymnaster på gulvet i grå trikoter med guldstreger (pigerne) og turkise streger (drengene).

Flikflak under loftet

De unge mennesker fyrede et flot show af med flere imponerende elementer. Eksempelvis høstede det fortjente klapsalver, når nogle af springerne indtog trampolinen og flikflakkede rundt næsten helt oppe under loftet, inden de landede, satte af, og gjorde det en gang til, bare med et nyt trick.

Guld virkede til at være et af temaerne for især pigerne, der dansede rundt i en flot koreograferet dans med hver deres gyldne bold. I det hele taget var det tydeligt, at efterskoleeleverne ikke var kommet sovende til deres optræden, der lå meget træning bag.

Efter idrætsefterskolen var puslingene de næste til at optræde. Vinde Helsinge Gymnastik- og Ungdomsforenings havde seks egne hold, der optrådte. Udover idrætsefterskolen deltog også et juniorhold fra Rørby i opvisningen, lige som at elever Gørlev Idrætsefterskole også gæstede opvisningen.