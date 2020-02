Se billedserie Kalundborg Kommune laver cykel- og gangsti fra Holbækvej til Station Kalundborg Øst. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Billedserie: Baner vej til ny sti til stationen

Kalundborg - 11. februar 2020 kl. 14:37

Der har været gang i kratrydningen på Holbækvej ud for Kalundborg Rådhus de seneste dage. Kommunens folk arbejder på at bane vejen for den cykel- og gangsti, der skal løbe ned til Station Kalundborg Øst. Arbejdet har slugt en betydelig del af det ellers store budskads lige ved bustoppestedet.

- Vi er i gang med at forberede ved Holbækvej og beskære for at gøre klar til stien, bekræfter Charlotte Jørgensen, teamleder i Team Vej og Park i Kalundborg Kommune.

Det er som skrevet en ordentlig luns af krattet, der er blevet ryddet, men det er der en god forklaring på.

- Vi slår et sving på stien og laver en rampe op til Holbækvej. Det gør vi for at gøre stien handicapvenlig. Stykket op til vejen er ret stejlt, og der er nogle regler, der blandt andet siger, at stiens hældning kun må være på fem procent, så det er derfor, vi tager den ekstra plads, forklarer Charlotte Jørgensen.

Passerer fortidsminde Hun kan endnu ikke sætte dato på, hvornår cykel- og gangstien, der i øvrigt kommer til at være med belysning, vil stå klar.

- Vi laver den så hurtigt som muligt, men selve stiforløbet er i planlægningsfasen, fortæller hun og fortsætter:

- Vi skal i dialog med nogle interessenter, og så kommer stien også til at løbe ind over et fortidsmindeområde i form af en gravhøj, som vi skal søge dispensation til at passere. Så det kræver noget myndighedsarbejde, før vi kan blive færdige, siger Charlotte Jørgensen.