Billeder og video: - Vi vil have et resultat!

Kalundborg - 13. april 2018 kl. 16:24 Af Bjarne Robdrup

Det var ikke fordi der var så mange. Men til gengæld var der pænt mange forskellige offentlige forbund på Klostertorvet i Kalundborg fredag til en aktion, mens overenskomstforhandlingerne fortsat pågår.

BUPL, Danmarks Lærerforening, Dansk Sygeplejeråd, HK, Dansk Socialrådgiverforening,Kost- og Ernæringsforbundet; men også 3F -repræsentanter og medlemmer af det lille stilladsforbund var repræsenteret.

- Det handler om at stå sammen. På tværs af arbejdspladserne, som det blev udtrykt.

Pernille Hass Pedersen, fællestillidsrepræsentant for områdets pædagoger, glædede sig over fremmødet, og hun lagde ikke skjul på, at en konflikt ikke er vejen frem:

- Den er der ingen, der kan bruge til noget. Vi vil meget gerne have et resultat. Et resultat, der afspejler, at vi er noget værd. Alle sammen!

På spørgsmålet, om hun og BUPL, der havde taget initiativ til aktionen i Kalundborg, var tilfreds med fremmødet med lige i underkanten af 100 aktører, sagde hun:

- Ved du hvad. Man vil jo altid gerne have, at alle er med, når vi er fælles om at aktionere. Men jeg er nu godt tilfreds.

Demonstationen gik fra Klostertorvet gennem Kordilgade, og nogle nåede også ud til Meny.