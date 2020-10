Billeder og video: Ridder af Kalundborg og Esbern Snare

Se billedserie Museumshaven ved Kalundborg Museum er i efterårsferien omdannet til en lille ridderskole, hvor det blandt andet er muligt at prøve sine evne inden for ringridning. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Kalundborg - 14. oktober 2020 kl. 13:29 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen

Ædle riddere dystede tirsdag eftermiddag i museumshaven ved Kalundborg Museum, hvor man i anledning af efterårsferien byder på ringridning og andre discipliner fra middelalderen.

Højbyen myldrede tirsdag med riddere i alle størrelser. I anledning af efterårsferien inviterede Kalundborg Museum til ridderskole, hvor børn kunne øve sig i nogle af de mange færdigheder, som en ædel ridder skulle besidde i middelalderen.

- At være ridder handlede om meget mere end bare at være god til at slås. En ridder skulle for eksempel kunne skrive digte og danse. Det var ikke unormalt, at man holdt en dansekonkurrence aftenen før en turnering. Her belønnede kvinderne så deres favoritter med bånd, som de kunne binde på deres lanse som moralsk opbakning, fortæller museumsformidler Martin Pavon fra Kalundborg Museum, der havde fået opgaven med at træne og instruere de mange håbefulde riddere, som i løbet af dagen kiggede forbi museet.

Børnene kunne blandt andet prøve at skrive med fjerpen, dyste med sværd og skjold og skyde efter vikinger med bue og pil. Dagens mest populære disciplin var dog uden diskussion ring­ridning.

- Ringridning var noget, man først begyndte på relativt sent i middelalderen. I starten plejede man at dyste mand mod mand, hvor det gjaldt om at splintre mest muligt af sin lanse mod modstanderens skjold, fortæller Martin Pavon.

- Det ser dramatisk ud, men faktisk var det mindre farligt, end vi tror. Ridderne havde nogle tunge rustninger på, specielt lavet til lanseturneringer, der beskyttede dem mod det meste. Rustningerne vejede omkring 30 til 40 kilo, fortsætter han.

Museumshaven er ikke helt stor nok til at rumme rigtig ringridning til hest, hvorfor museet til denne disciplin i stedet havde fået bygget en særlig træhest.

- Det er en museumshåndværker fra Holbæk, som på et par uger fik bygget den til os. Det er en helt fantastisk konstruktion, og efter i dag at have set hvor godt den virker, har jeg fået lyst til at bygge en i voksenstørrelse også, griner Martin Pavon.

»Hesten« som børnene red på, er med flere hjul monteret fast på en mange meter lang plade, som er skåret ud som et bakkelandskab. Når hesten bliver trukket hen over pladen med en snor, vugger den konstant op og ned, så det kommer til at føles næsten som at sidde på en rigtig hest. Dermed er det heller ikke helt let at få lansen gennem den lille ring.

Børnene fik dog lov til at forsøge, til det lykkedes, hvorefter Martin Pavon belønnede deres indsats.

- Jeg slår dig hermed til ridder af Kalundborg og af Esbern Snare, sagde museumsformidleren højtideligt, mens han lagde et sværd på skulderen af børnene.

Nåede man ikke at blive slået til ridder tirsdag, har man endnu en mulighed torsdag i efterårsferien.