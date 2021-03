Billeder og video: Legeplads lige ved havnen snart klar

Snart er der en legeplads, otte fitnessmaskiner og to petanquebaner på østmolen ved Havnsø Havn, lige ved siden af færgelejet, hvor færgerne til Nekselø og Sejerø sejler fra.

Søren Møberg- Poulsen, som dels er formand for Havnsø Havnebad, dels er med i aktionsgruppen for Få det fikset i Havnsø, står ved legepladsen, hvor der denne dag skal fordeles otte ton sand. Senere kommer der yderligere otte ton sand.

Søren Møberg-Poulsen flyttede til Havnsø med sin familie for tre år siden, og han syntes, at der manglede en legeplads. Han har selv to børn på tre og otte år.