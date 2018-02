Billeder og video: En tradition som går i arv

Sneen havde faldet uafbrudt siden søndag formiddag, men godt klokken 14.00 stilnede snefaldet af til stor glæde for de mange børn og voksne som netop på denne tid var mødt op i museumsgården for at deltage i den årlige fatselavnsfest.

- Især på tirsdag som kaldes »Hvidetirsdag«, skal i sørge for at få noget godt at spise, for dagen efter er det »Askeonsdag«, og så står den på 40 dages faste. For en sikkerheds skyld, så må i hellere sørge for at spise flødeboller hele dagen opfordrede Mads Findal Andreasen til de forsamlede børns store begejstring.